Роналду не забил ни одного штрафного на чемпионатах Европы

Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в этой игре дважды исполнял штрафной удар, однако забить ему так и не удалось.

Отметим, что за всю историю выступлений на континентальных первенствах 36-летний португалец имел 28 возможностей реализовать штрафной, из которых ни один удар не стал голевым.

Суммарно на чемпионатах Европы и мира Роналду исполнил 52 штрафных удара. Единственное точное попадание случилось на чемпионате мира — 2018 в матче группового этапа против Испании (3:3).

Напомним, что встреча Бельгия — Португалия прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.