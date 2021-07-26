Азербайджанская фехтовальщица прошла в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта включилась в борьбу на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
В 1/16 финала спортсменка встретилась с представительницей США Эн-Элизабет Стоун.
Победившая соперницу со счетом 15:9, А.Башта вышла в 1/8 финала.
Фуад Мамедов избран иностранным членом РАЕН: впервые создана инновационная методология с "нечеткой логикой" Лютфи Заде
Лента новостей
В Узбекистане ежемесячно будет производиться до 10 миллионов доз вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC-2001
Государственная миграционная служба обратилась к проживающим в Азербайджане иностранцам и лицам без гражданства
Проект закона о платежных услугах и системах находится на стадии согласования с госструктурами – ЦБ Азербайджана
Азербайджанская гимнастка выступила в вольных упражнениях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка выступила на разновысоких брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио