Японская джазвумен исполнила гимн Азербайджана в поддержку спортсменов на Олимпиаде (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная японская джазвумен Киоко Ямамото опубликовала в соцсетях видео, в котором вместе с группой Yamomoto Kyoko&Choir исполнила гимн Азербайджана, поддержав наших спортсменов Летних Олимпийских играх в Токио, сообщает Trend Life.

"Я болею за азербайджанскую команду! Приглашаю вас принять активное участие в Олимпийских играх в Токио. Да здравствует Азербайджан!", – такими словами начинается видеоролик.

Исполнение гимна Азербайджана сопровождается титрами на азербайджанском и японском языках, фотографиями с достопримечательностями Азербайджана, с ее азербайджанскими друзьями.

Киоко Ямамото в своем репертуаре уделяет особое место азербайджанским песням, является промоутером продукции бренда Made in Azərbaycan в Японии.

(Автор: Вугар Иманов)