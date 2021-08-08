Азербайджанский Атаман победил американского Короля в США – они "сорвали крышу октагона" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На спортивной арене Toyota Center в городе Хьюстон (штат Техас, США) в заключительном поединке предварительного карда UFC 265 Рафаэль Физиев (прозвище – Атаман) единогласным решением судей победил американца Бобби Грина (прозвище – King, Король), сообщает Trend Life.

UFC 265: Lewis vs. Gane – турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship. Трехраундовый бой завершился со счетом 30-27, 29-28, 29-28. В UFC отметили, что удар Рафаэля Физиева признан ударом вечера, а бой был эпичным. За зрелищность схватки в UFC назвали поединок "Боем вечера". Для 28-летнего бойца это стало четвертой победой подряд. В рамках UFC на счету бойца уже 10 побед при одном поражении.

Комментатор, бывший боец UFC Даниел Кормье отметил, что Физиев и Грин "сорвали крышу октагона". Он поинтересовался у Рафаэля, этого ли он ждал от соперника. "Это было огромное давление, огромное уважение к этому гангстеру. Он настоящий гангстер, посмотри на него. Ты видишь мое лицо, сколько джебов я пропустил, сколько других ударов выдержал. Он гангстер. Это был далеко не легкий бой", – сказал Физиев после боя.

Рафаэль Физиев – боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе в UFC. Родился 5 марта 1993 года в Казахстане, куда его предки были переселены из Азербайджана во времена сталинских репрессий. Затем его семья переехала в Кыргызстан. Его отец 20 лет работал в правоохранительных органах – в уголовном розыске Бишкека, поэтому Рафаэль решил пойти по его стопам. Окончил Академию МВД Кыргызстана, но шесть лет назад решил бросить работу в правоохранительных органах и стал профессиональным спортсменом. Занимался такими видами спорта, как бокс, кикбоксинг, муай-тай, боевое самбо, джиу-джитсу и борьба. Также увлекается кузнечным делом, создает образцы холодного оружия. На профессиональном ринге ММА дебютировал в 2015 году, выступал в региональных промоушенах Азии (ROAD FC) и Америки (Titan FC), одержал 35 побед. Работал тренером клуба "Тайгер Муай-Тай" в Таиланде, где его прозвали "Королем ринга".

С 2019 года выступает в UFC (Ultimate Fighting Championship, Абсолютный бойцовский чемпионат) – спортивной организации, базирующейся в Лас-Вегасе (США) и проводящей бои по смешанным единоборствам (ММА) по всему миру. UFC является одним из крупнейших в мире промоутеров боёв по смешанным единоборствам, большинство бойцов занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах, а бои транслируются в 130 странах. Фанаты UFC полюбили Рафаэля за уникальную технику боя и эффектный прием, когда он уклоняется от ударов ногой как Нео из фильма "Матрица".

Отметим, что Рафаэль Физиев является единственным азербайджанцем, выступающим в самой престижной бойцовской организации мира.

Рафаэль говорит: "Моя мама русская, а папа – азербайджанец. Я воспитывался в азербайджанских традициях, считаю себя азербайджанцем. А папаху мне подарили братья из Азербайджана. Она подчеркивает мой псевдоним "Атаман", который мне дал первый тренер по тайскому боксу Павел Федотов, потому что я люблю военную тематику. К тому же, я сам являюсь офицером. Папаха также ценна для меня тем, что является национальным азербайджанским головным убором. Я никогда не был в Азербайджане, но обязательно приеду".

(Автор: Вугар Иманов)