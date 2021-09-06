Испанец Алькарас стал самым молодым четвертьфиналистом турнира Большого шлема с 1990 года

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил немца Петера Гоёвчика в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0 в пользу 18-летнего испанца. Он стал самым молодым теннисистом, вышедшим в четвертьфинал турнира Большого шлема, с 1990 года (Майкл Чанг). В 1/4 финала Алькарас сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12-й номер посева).

Алькарас занимает 55-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе одна победа на турнирах под эгидой организации. 32-летний Гоёвчик располагается на 141-й позиции в рейтинге, на его счету также один выигранный турнир

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим.