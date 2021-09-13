Медведев обыграл Джоковича и стал победителем US Open

Спорт 13 сентября 2021 03:42 (UTC+04:00)
Медведев обыграл Джоковича и стал победителем US Open

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В финале вторая ракетка мира обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.

Медведев сделал 16 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Джоковича шесть эйсов, три двойные ошибки и один брейк-пойнт.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

В случае победы на US Open Джокович мог собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

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