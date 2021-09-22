Команда «Вугар Гашимов» завершила 5-й тур Кубка Европы победой

БАКУ. Trend - В городе Струга (Македония) прошли встречи 5-го тура клубного Кубка Европы среди шахматистов-мужчин, передает Trend.

В этом туре азербайджанский клуб «Вугар Гашимов» одержал убедительную победу над французской командой Asnieres Le Grand Echiquier. Таким образом, 5 наших шахматистов (Рауф Мамедов, Кирилл Шевченко, Ульви Садыгов, Ахмед Ахмедзаде, Мурад Ибрагимли) завершили матчи победой, зафиксирована лишь одна ничья (Айдын Сулейманлы).

Напомним, что в мужских соревнованиях участвуют 38 команд.

Отметим, что в рамках турнира азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров встретился с чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии. Мамедъяров – член местной команды Alkaloid, Карлсен представляет Offerspill. Соперники, сидевшие за первой доской, согласились на ничью на 69-й минуте игры. По итогам же Alkaloid победил со счетом 5,5: 0,5.