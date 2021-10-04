Жозе Моуринью установил уникальный рекорд
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы в матче седьмого тура Серии А против «Эмполи» (2:0) поставил рекорд лиги по беспроигрышной серии (42 матча). Об этом сообщает OptaPaolo, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, Моуринью достиг своего уникального результата именно в трехочковую эпоху, начиная с сезона-1994/1995.
После семи проведенных встреч «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 15 очков. «Эмполи» набрал девять баллов и располагается на десятой строчке.
В следующем матче «Рома» сыграет с «Ювентусом». «Эмполи» примет «Аталанту».
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