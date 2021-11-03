Роналду о дубле в ворота «Аталанты» в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану прокомментировал свой дубль в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Сложная игра. Играть в Бергамо всегда трудно, но мы верили до конца. Я так счастлив.

Мы никогда не сдаемся, верим до самого конца. Это хороший результат для «Манчестер Юнайтед». Начало было тяжелым, мы знали, что «Аталанта» будет давить. В итоге нам немного повезло, но это футбол. У нас еще есть время, чтобы стать лучше», — приводит слова форварда «Би-би-си».

Напомним, что встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» при ограниченном количестве зрителей и завершилась вничью — 2:2.