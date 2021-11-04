Мадридский «Реал» забил 1000-й мяч в Лиге чемпионов

БАКУ /Trend/ - Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории, которому удалось забить 1000 мячей в Лиге чемпионов.

Как сообщает Trend, юбилейный гол в ворота донецкого «Шахтера» забил французский нападающий Карим Бензема. Испанцы одержали победу со счетом 2:1.

В группе D "Милан" принял португальский Порту. Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, одноименный представитель Милана завоевал первое очко на групповом этапе. Если испанский «Атлетико» (Мадрид) обыграет «Ливерпуль» в Англии, «Милан» потеряет шанс выйти в плей-офф.