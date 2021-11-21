"Барселона" победила "Эспаньол" в первом матче под руководством Хави
Футболисты "Барселоны" со счетом 1:0 победили "Эспаньол" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Победу "Барсе" в каталонском дерби принес Мемфис Депай, реализовавший пенальти на 48-й минуте.
Этот результат позволил "Барселоне" набрать 20 очков и разместиться на шестой строчке в турнирной таблице. "Эспаньол" находится на 11-м месте, 17 баллов.
Для "Барселоны" этот матч стал первым под руководством Хави: 41-летний экс-полузащитник команды возглавил ее 6 ноября.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку организован замечательно - итальянский гимнаст
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в программе прыжков на акробатической дорожке и двойном мини-батуте (ФОТО)
В Азербайджане производство продукции в сфере выработки, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром достигло почти 2 млн манатов
Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о подорвавшемся на мине в Зангилане сотруднике
Перед азербайджанскими спортсменами поставлена задача впервые завоевать лицензии на зимние Паралимпийские игры (ФОТО)
Группа военнослужащих уволена из рядов азербайджанской армии за публикации в соцсетях - Закир Гасанов
Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях - Орхан Мамедов (Эксклюзив) (ВИДЕО)