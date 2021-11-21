"Барселона" победила "Эспаньол" в первом матче под руководством Хави

Футболисты "Барселоны" со счетом 1:0 победили "Эспаньол" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Победу "Барсе" в каталонском дерби принес Мемфис Депай, реализовавший пенальти на 48-й минуте.

Этот результат позволил "Барселоне" набрать 20 очков и разместиться на шестой строчке в турнирной таблице. "Эспаньол" находится на 11-м месте, 17 баллов.

Для "Барселоны" этот матч стал первым под руководством Хави: 41-летний экс-полузащитник команды возглавил ее 6 ноября.