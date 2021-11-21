Хэмилтон выиграл Гран-при Катара "Формулы-1"

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Катара, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Вторым финишную черту пересек нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим стал испанец Фернандо Алонсо (Alpine).

Лидерство в общем зачете сохраняет Ферстаппен, на счету которого 351,5 балла. Хэмилтон отстает от него на 8 очков. Третье место занял сошедший с гонки в Катаре финн Валттери Боттас (Mercedes), у которого 203 очка.

Катар впервые принял этап "Королевских гонок".

Следующий этап в рамках чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне пройдет в Саудовской Аравии.