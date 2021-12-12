Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
Бразилец Чарльз Оливейра победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг). Бой прошел на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Бой завершился победой Оливейры удушающим приемом в третьем раунде.
Оливейре 32 года, он стал чемпионом UFC в мае. На его счету 32 победы и восемь поражений. Порье 32 года, в его активе 28 побед и семь поражений.
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