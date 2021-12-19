"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче чемпионата Англии

"Тоттенхэм" дома сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 2:2 в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе лондонского клуба отличились Гарри Кейн (13-я минута) и Сон Хын Мин (74). У гостей забитыми мячами отметились Диогу Жота (35) и Эндрю Робертсон (70). На 77-й минуте главный арбитр встречи Пол Тирни после использования системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение удалить Робертсона с поля.

Ранее девять игроков "Тоттенхэма", а также несколько сотрудников клуба заразились коронавирусом. Был отменен матч Лиги конференций с французским "Ренном", который должен был пройти на прошлой неделе, и перенесена встреча чемпионата Англии с "Лестером", запланированная на четверг.

В других матчах игрового дня "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Ньюкасл" (4:0), "Вулверхэмптон" дома сыграл вничью с лондонским "Челси" (0:0). Запланированная на воскресенье встреча между ливерпульским "Эвертоном" и "Лестером" была перенесена из-за вспышки коронавируса в лестерской команде.

"Тоттенхэм" занимает седьмое место в чемпионате Англии с 26 очками после 15 матчей, "Ливерпуль" идет вторым, набрав 41 очко в 18 играх. В следующем матче "Тоттенхэм" примет "Кристал Пэлас", "Ливерпуль" встретится на своем поле с "Лидсом", обе игры состоятся 26 декабря.