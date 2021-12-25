Моуринью впервые в карьере может возглавить сборную

Новым главным тренером сборной Нигерии может стать португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий итальянскую «Рому». Об этом сообщил глава нигерийской Федерации футбола Амаджу Пинник, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«При выборе нового наставника особое внимание уделяется дисциплине. Мы также смотрим, насколько кандидат голоден до трофеев, потому что голод заменяет очень многое. Я не буду говорить вам, что мы не общались с Моуринью. Министр спорта также разговаривал с ним», - приводит слова чиновника Daily Trust.

Сборная Нигерии остались без наставника после увольнения с этого поста немца Гернота Рохра в начале декабря. Так как до Кубка африканских наций осталось всего несколько недель, боссы нигерийского футбола активно ищут ему замену.

Напомним, что 58-летний португалец никогда в своей карьере не тренировал национальную команду.