В Азербайджане прошли VI Детские паралимпийские игры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку и Сумгайыте прошли VI Детские паралимпийские игры по пяти видам спорта (дзюдо, пауэрлифтинг, настольный теннис, тхэквондо и плавание), организованные Национальным паралимпийским комитетом при поддержке ООО Azercell Telekom и представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе комитета.

В Играх приняли участие более 100 детей с ограниченными физическими возможностями из регионов и Нахчыванской Автономной Республики. Юные спортсмены боролись за 21 комплект наград.

Отметим, что в 2013 году впервые в международной практике при Национальном паралимпийском комитете Азербайджана был создан Детский паралимпийский комитет. Основной целью его деятельности является обеспечение доступа к спорту детей с ограниченными физическими возможностям, их реабилитация и интеграция в общество.

Азербайджанский спортсмен, победитель Паралимпийских игр Токио-2020 по плаванию Вели Исрафилов является воспитанником Детского паралимпийского комитета.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)