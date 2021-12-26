"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" со счетом 6:3 в матче чемпионата Англии по футболу

"Манчестер Сити" со счетом 6:3 на своем поле обыграл "Лестер" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами у победителей отметились Кевин Де Брёйне (5-я минута), Рияд Марез (14, с пенальти), Илкай Гюндоган (21), Рахим Стерлинг (25, с пенальти, 87) и Эмерик Ляпорт (69). У проигравших отличились Джеймс Мэддисон (55), Адемола Лукман (59) и Келечи Ихеаначо (66).

"Манчестер Сити" одержал девятую победу подряд в чемпионате Англии и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 47 очков после 19 матчей. "Лестер" с 22 очками после 17 игр располагается на десятой строчке.

В следующем матче "Манчестер Сити" 29 декабря на выезде сыграет с "Брентфордом", а "Лестер" днем раньше примет "Ливерпуль".