У футболиста сборной Габона Обамеянга возникли проблемы с сердцем после ковида

Футболист сборной Габона и английского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг столкнулся с проблемами с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Габона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обамеянг заразился коронавирусом 6 января, когда прибыл в расположение сборной Габона. По решению Африканской конфедерации футбола форвард, а также игроки сборной Габона Марио Лемина и Аксель Мейе не принимали участие в матче второго тура Кубка африканских наций со сборной Ганы.

Обамеянгу 32 года, за "Арсенал" форвард выступает с 2018 года. В составе лондонского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также финалистом Лиги Европы. Ранее футболист играл за германскую "Боруссию" из Дортмунда, французские "Сент-Этьен", "Лилль", "Дижон", "Монако" и итальянский "Милан".