Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль обыграл представителя Франции Адриана Маннарино в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (16:14), 6:2, 6:2 в пользу Надаля, посеянного на турнире под шестым номером. За выход в полуфинал испанец сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (третий номер посева) и канадцем Денисом Шаповаловым (14).

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 89 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

33-летний Маннарино занимает 69-е место в рейтинге ATP. Француз выиграл один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертого круга.

Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, пропускающий нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.