Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Французский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил соотечественника Сирила Гана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 270 в Анахайме (США), передает Trend со ссылкой на «Ленты.ру».
Главный бой турнира длился пять раундов. Он завершился победой Нганну единогласным решением судей.
Для 35-летнего Нганну эта победа стала 17-й в карьере при трех поражениях. Француз завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе в марте 2021 года, когда нокаутировал американца Стипе Миочича. Для Нганну бой на UFC 270 стал первой защитой титула.
Для Гана поражение стало первым в карьере. Теперь у него на счету десять побед и одно поражение.
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