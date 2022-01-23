Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Французский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил соотечественника Сирила Гана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 270 в Анахайме (США), передает Trend со ссылкой на «Ленты.ру».

Главный бой турнира длился пять раундов. Он завершился победой Нганну единогласным решением судей.

Для 35-летнего Нганну эта победа стала 17-й в карьере при трех поражениях. Француз завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе в марте 2021 года, когда нокаутировал американца Стипе Миочича. Для Нганну бой на UFC 270 стал первой защитой титула.

Для Гана поражение стало первым в карьере. Теперь у него на счету десять побед и одно поражение.