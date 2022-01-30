Надаль победил Медведева и в 21-й раз выиграл турнир Большого шлема по теннису

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира Australian Open-2022, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результат встречи - 4:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца.

Надаль одержал 21-ю победу на турнирах Большого шлема, установив новый рекорд по количеству титулов на турнирах этой серии. Предыдущий рекорд Надаль делил с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

В частности, Надаль второй раз в карьере стал победителем Australian Open, ранее он выигрывал турнир в 2009 году.

Медведев проиграл второй финал Australian Open подряд. Годом ранее россиянин уступил Джоковичу, который не принимал участие в текущем розыгрыше турнира, поскольку власти Австралии аннулировали не привившемуся от коронавируса сербу визу и депортировали из страны.