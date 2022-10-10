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Тренер «Ливерпуля» Клопп признал, что его команда выбыла из чемпионской гонки

Спорт Материалы 10 октября 2022 01:58 (UTC +04:00)
Тренер «Ливерпуля» Клопп признал, что его команда выбыла из чемпионской гонки

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя поражение от лондонского «Арсенала» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги, заявил, что его команда выбыла из чемпионской гонки. Его слова передает официальный сайт «Ливерпуля», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Команда в форме играла против команды не в форме, но при этом мы выступили неплохо и могли добиться результата. Думаю, что ничья была бы заслуженным исходом, но теперь нам нужно смириться. Участвуем ли мы в чемпионской гонке? Нет, мы выбыли из нее», — сказал Клопп.

После восьми проведенных матчей «Ливерпуль» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 10 очков. В следующем матче АПЛ подопечные Юргена Клоппа встретятся с лидером чемпионата «Манчестер Сити». Матч пройдет 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

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