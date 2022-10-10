«Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ с сезона-2012/13

«Ливерпуль» выдал худший старт в Английской премьер-лиге (АПЛ) с сезона-2012/13, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

За девять туров команда смогла набрать только десять очков и теперь идет на десятом месте. В сезоне-2012/13 результат был на балл хуже, и по итогам всего национального первенства команда заняла седьмую строчку.

9 октября «Ливерпуль» в Лондоне со счетом 3:2 проиграл «Арсеналу», который возглавил турнирную таблицу чемпионата страны. За «канониров» дубль оформил Букайо Сака 45+5 и 76-я минуты (пенальти), также один гол на счету Габриэла Мартинелли — первая минута матча. За «Ливерпуль» свои моменты реализовали Дарвин Нуньес — 34-я минута и Роберто Фирмино — 53-я.

После восьми проведенных матчей «Ливерпуль» располагается на десятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в активе десять очков. В следующем матче АПЛ подопечные Юргена Клоппа встретятся с лидером чемпионата «Манчестер Сити». Матч пройдет 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.