"Ливерпуль" выставлен на продажу

Компания "Fenway Sports Group" выставила на продажу футбольный клуб "Ливерпуль". Об этом в понедельник сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

"FSG часто получала предложения от третьих лиц, заинтересованных в том, чтобы стать акционерами "Ливерпуля". FSG ранее заявляла, что при правильных условиях мы бы рассмотрели вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам клуба", - говорится в официальном заявлении компании для The Athletic.

Основатель "Fenway Sports Group" приобрел английский клуб в 2010 году. На текущий момент неизвестно, с кем и на какой стадии ведутся переговоры.

После 13 проведенных матчей "Ливерпуль" располагается на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), имея в активе 19 очков.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа заняли второе место в группе А. На стадии 1/8 финала главного европейского клубного турнира "Ливерпуль" сыграет с мадридским "Реалом".