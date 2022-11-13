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Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

Спорт Материалы 13 ноября 2022 11:26 (UTC +04:00)
Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

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Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра одержал победу над новозеландцем Исраэлем Адесаньей в поединке за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Бой в воскресенье утром по московскому времени прошел со статусом главного поединка на турнире UFC 281 в Нью-Йорке. Поединок завершился в пятом раунде: Перейра отправил владевшего титулом соперника в нокаут.

В результате Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе. 35-летний бразилец одержал седьмую победу в смешанных единоборствах при одном поражении.

Для 33-летнего Адесаньи, лишившегося чемпионского пояса, это второе поражение при 23 победах.

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