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Сборная Англии сыграет с командой Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу (ВИДЕО)

Спорт Материалы 5 декабря 2022 00:56 (UTC +04:00)
Сборная Англии сыграет с командой Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу (ВИДЕО)

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Сборная Англии со счетом 3:0 обыграла команду Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре в присутствии 65 985 зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (45+3) и Букайо Сака (57). Кейн забил первый гол на нынешнем чемпионате мира и 52-й - в составе сборной Англии. Нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды, уступая только Уэйну Руни, на счету которого 53 забитых мяча. На чемпионате мира 2018 года в России Кейн стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.

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