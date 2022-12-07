Роналду сравнялся с Марадоной по проведенным матчам на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со Швейцарии (6:1), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Звездный форвард появился на поле на 73-й минуте. Этот матч стал для Криштиану 21-м на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с легендарным форвардом сборной Аргентины Диего Марадоной, бывшим футболистом сборной Германии Уве Зеелером и экс-игроком команды Польши Владиславом Жмудой.

Матч закончился разгромной победой подопечных Фернанду Сантуша со счетом 6:1.

Счет в матче открыл на 17-й минуте Гонсалу Рамуш. Примечательно, что именно он заменил в основном составе команды капитана Криштиану Роналду. На 33-й минуте португальцы увеличили свое преимущество благодаря голу головой защитника Пепе.

После перерыва подопечные Фернанду Сантуша за четыре минуты организовали два гола в ворота Яна Зоммера. Рамуш оформил дубль, еще один гол на свой счет записал Рафаэл Геррейру.

Швейцарцы смогли забить гол престижа. Мяч в сетку ворот португальцев отправил Мануэль Аканджи.

В середине второго тайма хет-трик оформил все тот же Рамуш. Уже в добавленное время отличился Рафаэл Леау.

Роналду появился на замену на 74-й минуте и успел забить гол, но его отменили из-за офсайда.

Эта победа позволила сборной Португалии выйти в четвертьфинал турнира, где команда 10 декабря встретится с Марокко. Африканцы сегодня переиграли Испанию, точнее исполнив послематчевые пенальти.