Роналду опроверг информацию о переходе в клуб из Саудовской Аравии с контрактом в €200 млн

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду не подписывал контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии "Аль Наср". Комментарий Роналду в среду приводит португальское издание Record ("Рекорд"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, это неправда", - ответил Роналду на вопрос о контракте с "Аль-Насром".

Роналду после расторжения контракта с английским "Манчестер Юнайтед" пребывает в статусе свободного агента. Ранее испанская газета Marca сообщила, что португальский нападающий согласовал контракт с "Аль-Насром", а переход состоится 1 января. Общая сумма выплат по контракту на 2,5 сезона с учетом рекламных соглашений достигала бы €200 млн, что делало Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала". Форвард перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года, ранее он выступал за команду в период с 2003 по 2009 год. По ходу карьеры он играл за португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".