Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу (ВИДЕО)

Сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла команду Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в субботу на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гол на 42-й минуте матча забил Юссеф Эн-Несири. У марокканцев на 90+3-й минуте был удален Валид Чеддира.

В полуфинале сборная Марокко сыграет с победителем матча между командами Англии и Франции, который пройдет позднее в субботу (22:00 мск). Полуфинальная встреча с участием марокканцев пройдет 14 декабря на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.