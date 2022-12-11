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Сборная Франции победила Англию и стала полуфиналистом ЧМ (ВИДЕО)

Спорт Материалы 11 декабря 2022 01:06 (UTC +04:00)
Сборная Франции победила Англию и стала полуфиналистом ЧМ (ВИДЕО)

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Футболисты сборной Франции нанесли поражение соперникам из Англии в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Игра в Эль-Хауэре завершилась с результатом 2:1. Счёт в матче открыл игрок сборной Франции Орельен Тчуамени (17-я минута). На 52-й минуте Тчуамени нарушил правила в своей штрафной - капитан сборной Англии Харри Кейн реализовал назначенный пенальти. Победу Франции принес гол Оливье Жиру (78).

На 84-й минуте Кейн не реализовал второй пенальти.

Кейн повторил рекорд Уэйна Руни по голам за английскую сборную, у каждого в активе по 53 гола.

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