Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители горно-спортивного клуба Qartal совершили восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве, сообщил Trend Life руководитель группы альпинистов Руфат Годжаев.

Пик "Гейдар зирвеси" расположен на высоте 3751 метр на горе Башдаг массива Гызыл Гая Большого Кавказского хребта.

В восхождении приняли участие восемь альпинистов, в том числе две девушки. Альпинисты шли по Южному кулуару Гызыл Гая от Хыналыга и плато Атешгях. На вершине был поднят флаг Азербайджана.