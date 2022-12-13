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Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)

Спорт Материалы 13 декабря 2022 14:29 (UTC +04:00)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Представители горно-спортивного клуба Qartal совершили восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве, сообщил Trend Life руководитель группы альпинистов Руфат Годжаев.

Пик "Гейдар зирвеси" расположен на высоте 3751 метр на горе Башдаг массива Гызыл Гая Большого Кавказского хребта.

В восхождении приняли участие восемь альпинистов, в том числе две девушки. Альпинисты шли по Южному кулуару Гызыл Гая от Хыналыга и плато Атешгях. На вершине был поднят флаг Азербайджана.

Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве (ФОТО)
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