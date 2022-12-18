Роналдиньо заявил, что Месси может играть до 50 лет

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо поделился мнением о своем бывшем партнере по «Барселоне» нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси. Его слова передает L'Equipe, сообщает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

"Месси играет на нормальном для себя уровне, не так ли? Он на протяжении многих лет был лучшим на свете. Это его последний чемпионат мира, но я был уверен, что он приедет и сделает все ради победы. Я считаю, что он может играть до 50, потому что по мастерству он значительно превосходит всех остальных", — сказал Роналдиньо.

На проходящем в эти дни чемпионате мира Месси принял участие в шести матчах, отметившись пятью забитыми мячами (три с пенальти) и тремя результативными передачами.

13 декабря аргентинцы переиграли сборную Хорватии в 1/2 финала ЧМ, а французы оказались сильнее сборной Марокко. 18 декабря сборная Аргентины на стадионе "Лусаил Айконик" сыграет в финале ЧМ с Францией. Матч начнется в 19:00.