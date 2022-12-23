"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги

Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 3:2 победил "Ливерпуль" в матче четвертого раунда Кубка английской лиги. Встреча прошла в Манчестере в ночь на пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эрлинг Холанд (10-я минута), Рияд Марез (47), Натан Аке (58). У "Ливерпуля" отличились Фабиу Карвалью (20), Мохаммед Салах (48).

Подопечные Хосепа Гвардиолы стали последними участниками четвертьфинальной стадии Кубка английской лиги. Ранее на эту стадию турнира вышли "Чарльтон", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Ноттингем", "Саутгемптон" и "Вулверхэмптон". Своих соперников по четвертьфиналу команды узнают в результате жеребьевки, которая состоится позднее.

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель кубка "Ливерпуль", выигравший турнир девять раз.