"Ливерпуль" объявил о трансфере полузащитника сборной Нидерландов Гакпо

"Ливерпуль" на своем официальном объявил объявил о переходе нидерландского полузащитника Коди Гакпо, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Футболист пополнит стан мерсисайдской команды в день открытия зимнего трансферного окна. После успешного прохождения медобследования экс-игрок «ПСВ» взял 18-й номер.

Гакпо в пяти матчах за сборную Нидерландов на чемпионате мира в Катаре сумел трижды отличиться, став лучшим бомбардиром команды. Всего в текущем сезоне он принял участие в 14 игр чемпионата страны и отметился девятью забитыми мячами.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.

Следующий матч «красные» проведут на «Энфилде» против «Лестера» 30 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.