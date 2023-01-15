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"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" и увеличил отрыв от "Манчестер Сити" до восьми очков

Спорт Материалы 15 января 2023 22:34 (UTC +04:00)
"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" и увеличил отрыв от "Манчестер Сити" до восьми очков

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"Арсенал" в гостях со счетом 2:0 обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 14-й минуте мяч в свои ворота забил голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис. Также у "Арсенала" отличился Мартин Эдегор (36).

Противостояние "Арсенала" и "Тоттенхэма" традиционно называют северолондонским дерби. Первая встреча между командами прошла 4 декабря 1909 года. Всего клубы провели 193 очных матча, 81 победу одержал "Арсенал", "Тоттенхэм" был сильнее 61 раз, еще 51 игра завершилась вничью.

"Арсенал" упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, подопечные Микеля Артеты набрали 47 очков в 18 играх и теперь опережают идущий вторым "Манчестер Сити" (18 матчей) на 8 очков.

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