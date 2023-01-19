Месси и Роналду отметились голами в матче ПСЖ - сборная звезд Эр-Рияда в Саудовской Аравии

Французский "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче со счетом 5:4 победил сборную Эр-Рияда, сформированную из футболистов саудовских клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль". Встреча состоялась в четверг на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе французского клуба отметились Лионель Месси (3-я минута), Маркиньос (43), Серхио Рамос (53), Килиан Мбаппе (60, с пенальти), Юго Экитике (78), у сборной Эр-Рияда отличились Криштиану Роналду (34, с пенальти, 45+6), Чан Хён Сун (56), Андерсон Талиска (90+3). На 39-й минуте встречи с поля был удален защитник ПСЖ Хуан Бернат, на третьей компенсированной минуте к первому тайму форвард ПСЖ Неймар не забил пенальти. Роналду был заменен на 61-й минуте на полузащитника Матеуса Перейру, Месси - на 63-й минуте на полузащитника Аймана Кари.