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«Реал» увеличил отставание от «Барселоны», не сумев обыграть «Реал Сосьедад»

Спорт Материалы 30 января 2023 02:33 (UTC +04:00)
«Реал» увеличил отставание от «Барселоны», не сумев обыграть «Реал Сосьедад»

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Сегодня в рамках 19-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад». Встреча завершилась со счетом 0:0, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, после 19 туров у подопечных Карло Анчелотти стало 42 набранных очка. «Сливочные» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков.

В этом туре команда Хави минимально обыграла «Жирону» в гостях. Единственный гол забил Педри в середине второго тайма.

Третью строчку в турнирной таблице занимает «Реал Сосьедад». После ничьей с «Реалом» у команды стало 39 очков. Стоит отметить, что подопечные Альгуасила Иманола имеют на одну игру больше, чем «Барселона» и «Реал».

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