«Ливерпулю» предложили подписать Неймара за €80 млн

«Ливерпулю» предложили подписать бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Football Insider.

По информации источника, английской команде предложили подписать звездного нападающего за €80–90 млн. Кроме того, Неймар был предложен «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

СМИ ранее сообщали, что «ПСЖ» планирует расстаться с Неймаром и готов отпустить 31-летнего южноамериканца бесплатно, чтобы не выплачивать ему ежегодно €36 млн, прописанных в контракте. Если «ПСЖ» досрочно расторгнет контракт с Неймаром, то сэкономит €144 млн. В клубе считают, что игрок с подобной репутацией не должен защищать его цвета.