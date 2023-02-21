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«Ливерпулю» предложили подписать Неймара за €80 млн

Спорт Материалы 21 февраля 2023 05:23 (UTC +04:00)
«Ливерпулю» предложили подписать Неймара за €80 млн

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«Ливерпулю» предложили подписать бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Football Insider.

По информации источника, английской команде предложили подписать звездного нападающего за €80–90 млн. Кроме того, Неймар был предложен «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

СМИ ранее сообщали, что «ПСЖ» планирует расстаться с Неймаром и готов отпустить 31-летнего южноамериканца бесплатно, чтобы не выплачивать ему ежегодно €36 млн, прописанных в контракте. Если «ПСЖ» досрочно расторгнет контракт с Неймаром, то сэкономит €144 млн. В клубе считают, что игрок с подобной репутацией не должен защищать его цвета.

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