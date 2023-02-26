Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на турнире во Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спортсмен показал результат 6,22 метра, превзойдя собственное достижение, установленное на чемпионате мира в США летом прошлого года, на 1 сантиметр.

Дюплантису 23 года, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также на его счету золото чемпионата мира 2022 года, серебро чемпионата мира 2019 года, золото чемпионата мира 2022 года в помещении, победа на чемпионате Европы 2018 года и европейском первенстве в помещении 2021 года.