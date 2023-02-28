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Аргентинец Мартинес стал лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА

Спорт Материалы 28 февраля 2023 00:42 (UTC +04:00)
Аргентинец Мартинес стал лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА

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Чемпион мира аргентинец Эмилиано Мартинес, выступающий за английский клуб "Астон Вилла", признан лучшим вратарем 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония проходит в понедельник в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В тройку финалистов также вошли бельгийский вратарь испанского "Реала" Тибо Куртуа и марокканский голкипер "Севильи" Яссин Буну. Мартинес стал лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года, на котором сборная Аргентины заняла первое место.

Лучшим вратарем года в женском футболе стала англичанка Мэри Эрпс из "Манчестер Юнайтед".

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