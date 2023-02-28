Аргентинец Мартинес стал лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА

Чемпион мира аргентинец Эмилиано Мартинес, выступающий за английский клуб "Астон Вилла", признан лучшим вратарем 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония проходит в понедельник в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В тройку финалистов также вошли бельгийский вратарь испанского "Реала" Тибо Куртуа и марокканский голкипер "Севильи" Яссин Буну. Мартинес стал лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года, на котором сборная Аргентины заняла первое место.

Лучшим вратарем года в женском футболе стала англичанка Мэри Эрпс из "Манчестер Юнайтед".