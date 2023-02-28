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Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони стал лучшим тренером года по версии ФИФА

Спорт Материалы 28 февраля 2023 01:12 (UTC +04:00)
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони стал лучшим тренером года по версии ФИФА

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Лионель Скалони, возглавляющий сборную Аргентины, признан лучшим тренером 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония проходит в понедельник в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В тройку финалистов также попали итальянский тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти и испанский наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Награду Скалони вручал бывший главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло.

Сборная Аргентины под руководством Скалони в 2022 году впервые с 1986-го стала чемпионом мира. 44-летний специалист был самым молодым тренером на чемпионате мира в Катаре. Он возглавляет сборную Аргентины с 2018 года, в 2021-м он привел ее к победе на Кубке Америки. Ранее Скалони работал помощником главного тренера в сборной Аргентины и испанской "Севилье".

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