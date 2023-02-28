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Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

Спорт Материалы 28 февраля 2023 01:45 (UTC +04:00)
Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

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Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Церемония награждения лауреатов года проходит в Париже в понедельник.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира и Финалиссиму (матч между чемпионом Европы и обладателем Кубка Америки). В составе "Пари Сен-Жермен" 35-летний аргентинец стал победителем чемпионата и Суперкубка Франции. Ранее Месси получил аналогичную награду ФИФА по итогам 2019 года.

Футболисткой года признана полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Алексия Путельяс, выигравшая в 2022 г. чемпионат и Суперкубок Испании, Кубок Королевы.

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