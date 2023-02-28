Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Церемония награждения лауреатов года проходит в Париже в понедельник.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира и Финалиссиму (матч между чемпионом Европы и обладателем Кубка Америки). В составе "Пари Сен-Жермен" 35-летний аргентинец стал победителем чемпионата и Суперкубка Франции. Ранее Месси получил аналогичную награду ФИФА по итогам 2019 года.

Футболисткой года признана полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Алексия Путельяс, выигравшая в 2022 г. чемпионат и Суперкубок Испании, Кубок Королевы.