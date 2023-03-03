ФИФА собирается купить самый большой французский стадион «Стад де Франс»

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается принять участие в тендере на покупку стадиона «Стад де Франс», который находится в пригороде Парижа. Об этом сообщает L'Equipe, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Отмечается, что тендер пройдет после Олимпийских игр — 2024, которые состоятся в столице Франции. Глава ФИФА Джанни Инфантино обсуждал потенциальную покупку стадиона с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Бывший президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре будет помогать ФИФА в приобретении «Стад де Франс».

«Стад де Франс» был открыт для проведения чемпионата мира 1998 года. Эта арена будет использована для проведения Олимпиады-2024. Стоимость арены оценивается в €600 млн. Стадион, который во время футбольных матчей вмещает более 81 тысячи зрителей, сейчас управляется частным консорциумом.