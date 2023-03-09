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"Бавария" победила ПСЖ и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Спорт Материалы 9 марта 2023 01:57 (UTC +04:00)
"Бавария" победила ПСЖ и вышла в четвертьфинал ЛЧ

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Мюнхенская «Бавария» обыграла «Пари Сен‑Жермен» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд турнира, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:0, голы забили Эрик‑Максим Чупо‑Мотинг и Серж Гнабри.

В первой игре на поле французской команды «Бавария» также добилась победы — 1:0.

В прошлом сезоне «Бавария» вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Вильярреалу», «ПСЖ» в 1/8 финала проиграл мадридскому «Реалу».

Соперник команды Юлиана Нагельсманна по ¼ финала определится позже.

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