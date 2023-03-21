Джуканович и Милатович вышли во второй тур выборов президента Черногории

Действующий президент Черногории Мило Джуканович и представитель движения "Европа сейчас", экс-министр экономического развития Яков Милатович вышли во второй тур президентских выборов, который пройдет 2 апреля. Об этом сообщила в понедельник Государственная избирательная комиссия страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным избиркома, Джуканович набрал 35,37% голосов, Милатович - 28,92%. Кандидат Андрия Мандич, выступающий за сохранение отношений Черногории с Сербией и Россией, заручился поддержкой лишь около 19% избирателей.

Выборы проходили в условиях затяжного политического кризиса, последовавшего после поражения Демократической партии социалистов Черногории, председателем которой является Джуканович, на парламентских выборах в 2020 году.