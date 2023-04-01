"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии по футболу

Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 4:1 на своем поле победил "Ливерпуль" в матче Английской премьер-лиги. Встреча прошла в субботу на стадионе "Этихад", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Хулиан Альварес (27-я минута), Кевин Де Брюйне (46), Илкай Гюндоган (53), Джек Грилиш (74). У гостей отличился Мохаммед Салах (17).

"Манчестер Сити" одержал седьмую победу подряд во всех турнирах, последнее поражение команды датируется 5 февраля, тогда горожане уступили "Тоттенхэму" в выездном матче чемпионата (0:1). "Ливерпуль" потерпел третье поражение подряд, ранее подопечные Юргена Клоппа проиграли мадридскому "Реалу" в Лиге чемпионов и "Борнмуту" в Английской премьер-лиге с одинаковым счетом 0:1.

На счету "Манчестер Сити" теперь 64 очка в 28 матчах, команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего "Арсенала" на 5 очков. "Ливерпуль" идет шестым с 42 очками в 27 матчах. В следующем туре "Манчестер Сити" 8 апреля в гостях встретится с "Саутгемптоном", "Ливерпуль" 4 апреля на выезде сыграет с "Челси".

"Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии, подопечные Пепа Гвардиолы также побеждали в турнире в сезонах-2020/21, 2018/19 и 2017/18. "Ливерпуль" выигрывал титул в сезоне-2019/20, в прошлом розыгрыше чемпионата команда завоевала серебро.