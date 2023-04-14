"Севилья" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в четвертьфинальном матче Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и испанская "Севилья" не определили победителя в первом матче четвертьфинала Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результат встречи в Манчестере - 2:2. В составе "Манчестер Юнайтед" дубль оформил Марсель Забитцер (14-я и 21-я минуты). В активе "Севильи" автоголы игроков английской команды Тайрелла Маласии (85) и Гарри Магуайера (90+3).

Ответная игра пройдет в Севилье 20 апреля.

Результаты других матчей игрового дня: "Байер 04" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) - 1:1,

"Ювентус" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:0.

Финал турнира состоится 31 мая в Будапеште.

Действующий победитель Лиги Европы - немецкий "Айнтрахт".