«Бавария» хочет продать Мане не только из-за драки с одноклубником

«Бавария» намерена летом продать Садио Мане из-за того, что игрок не входит в планы главного тренера команды Томаса Тухеля. Об этом сообщает в своих соцсетях журналист Флориан Плеттенберг, передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru».

«У Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически.

Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учетом его зарплаты в размере более 20 миллионов евро в год.

Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что «Бавария» подписала брата-близнеца Мане, а не того, что из «Ливерпуля», — отметил Плеттенберг.

Мане перебрался в «Баварию» летом прошлого года из «Ливерпуля». Он на протяжении шести лет играл за английскую команду. В текущем сезоне Мане принял участие в 20 матчах бундеслиги, отметившись шестью забитыми мячами.

11 апреля после матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Мане ударил по лицу своего одноклубника Лероя Зане. Он был отстранен от основного состава. В сети появились свежие фотографии тренировки «Баварии», где Зане был замечен с заметно распухшей губой.