Очень легко быть Гвардиолой и Клоппом с 1 млрд евро — бразильский тренер

Главный тренер "Гремио" Ренато Гаушо заявил, что Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп испытывали бы серьезные проблемы в чемпионате Бразилии, передает Trend со ссылкой на Матч.

"Без их 1 миллиарда евро им было бы очень трудно в Бразилии. Гвардиола и Клопп очень хороши, но вы должны принять во внимание одну вещь: очень легко быть ими, возглавлять команду с миллиардом евро.

Здесь, даже когда ты выигрываешь, есть давление. Я, например. Во "Фламенго" мы начали побеждать с разгромными счетами, затем продолжили побеждать, просто с меньшим количеством голов. Несмотря на результаты, людям это не понравилось. Было бы здорово видеть, как Гвардиола и Клопп приходят и играют в Кубке Либертадорес, не получая денег в течение нескольких месяцев, как я", — приводит слова тренера Estado.