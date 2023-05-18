"Манчестер Сити" разгромил "Реал" и вышел в финал ЛЧ

«Манчестер Сити» с крупным счетом обыграл «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

«Сити» на своем поле разгромил испанский клуб со счетом 4:0.

В первом тайме дубль оформил полузащитник Бернарду Силва. Португальский вингер отличался на 23‑й и 37‑й минутах.

Во втором тайме на 76‑й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «сливочных» Эдер Милитао.

В концовке окончательный счет установил Хулиан Альварес (90+1).

Возглавляющий «Реал» итальянский специалист Карло Анчелотти стал рекордсменом среди тренеров по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов.

Ответная встреча ½ финала ЛЧ против «Манчестер Сити» стала для Анчелотти 191‑й в Лиге чемпионов. Итальянец обошел бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

Первая встреча между командами, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 1:1.

По сумме двух матчей «Манчестер Сити» вышел в финал, где сыграет с «Интером». Решающий матч пройдет 10 июня на стадионе в Стамбуле.

«Манчестер Сити» во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. «Интер» трижды выигрывал самый престижный клубный европейский трофей.